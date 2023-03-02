السعودية.. إطلاق مشروع نوعى بـ الحرمين الشريفين (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة فى وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالسعودية، أمس الأربعاء، إطلاق المشروع النوعى لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين.





يأتى ذلك ضمن محفظة المشروعات والمبادرات النوعية لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية وتطوير وتأصيل الأعمال الهندسية وإعداد وصياغة المنطلقات المعرفية لبنائها وتكوينها وفق أفضل الممارسات المتبعة محليًّا ودوليًّا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير المشروع مساعد المدير العام للدارسات والأبحاث الهندسية المهندس عبد العزيز بن سعد الزهرانى، أن المشروع يسعى إلى تطوير هوية علامة الحرمين الشريفين كمقصد للزوار، ووجهتين عالميتين للمسلمين من حول العالم كافة، والخروج بدليل إرشادى للهوية البصرية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى يتم استخدامه من جميع الجهات العاملة بالحرمين الشريفين، كما يسعى المشروع إلى دراسة احتياج العناصر ذات الأولوية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى، وتحديد متطلبات التنفيذ لهذه العناصر بما يعزِّز نجاح التنفيذ على أرض الواقع، مع توصيف خطوات ومراحل التنفيذ والإطار الزمنى.

من جانبه، أوضح المشرف العام على المشروع الوكيل المساعد لوكالة المشاريع والدراسات الهندسية المهندس عبد الله بن محمد الحريقى، أن المشروع يتضمَّن التخطيط الإستراتيجى لهوية علامة الحرمين، وتصميم معايير وعناصر وتطبيقات الهوية البصرية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، وإعداد الدليل الإرشادى للهوية ليشمل المسجد الحرام وجميع مرافقه ومكوناته.