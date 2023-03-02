الرئيس الفرنسى يصل إلى الجابون

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأربعاء، إلى "ليبرفيل" عاصمة الجابون، متوجهًا بشكل مباشر إلى قصر الرئاسة لحضور مأدبة عشاء مع نظيره الجابونى على بونجو.





ومن المقرر أن يشارك ماكرون فى "قمة الغابة الواحدة" المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، حيث يمثل 220 مليون هكتار من الغابات ويعد ثانى أكبر مساحة للغابات والرئة البيئية الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون.

وتعتبر هذه الجولة الثامنة عشرة للرئيس ماكرون فى إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى فى 2017، والتى تأتى وسط تصاعد مشاعر المعاداة تجاه فرنسا.

وقد توجه ماكرون إلى القارة السمراء بعد يومين من إعلانه استراتيجية فرنسا الجديدة تجاه إفريقيا خلال ولايته الثانية، ودعا الرئيس الفرنسى، الاثنين، إلى "بناء علاقات جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة" مع الدول الإفريقية.

كما أعلن عن خفض عدد القوات العسكرية الفرنسية فى عدة دول فى القارة.

ويتوجه ماكرون بعد ذلك إلى لواندا فى 2 مارس لإطلاق شراكة إنتاج زراعى بين فرنسا وأنجولا ومنها إلى برازافيل، عاصمة الكونغو، وبعد ذلك يتوجه إلى المحطة الأخيرة من رحلته إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستهدف زيارته "تعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى والثقافة والدفاع"، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.