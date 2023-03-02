إحباط محاولات جديدة لـ الهجرة غير الشرعية فى تونس.. وضبط إرهابيين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى تونس، فى بيان أمس الأربعاء، إن وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات توزر، القصرين، قابس، جندوبة، أريانة وقبلى، تمكنت من ضبط 42 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا الدخول والإقامة على خلاف الصيغ القانونية.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار سعى وحدات الحرس الوطنى التونسى للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة الغير قانونية بـ تونس.

وفى سياق منفصل، أشار البيان إلى القبض على عنصر تكفيرى وتمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بدوار هيشر من ضبطه وأبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين.

كما أشار إلى أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بجبل الوسط زغوان تمكنت من ضبط شخصا أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائه إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاما.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.