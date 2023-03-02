العالم اليوم - مذبحة كانت وشيكة.. لماذا خططت حكومة بريطانيا لإبادة القطط؟

انتم الان تتابعون خبر مذبحة كانت وشيكة.. لماذا خططت حكومة بريطانيا لإبادة القطط؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 06:22 صباحاً - كشف وزير سابق في بريطانيا أن الحكومة كانت تدرس ما إذا كان من الضروري "إبادة" جميع القطط الأليفة في البلاد، خلال الأيام الأولى لوباء كورونا.

وقال وزير الصحة السابق جيمس بيثيل في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، إنه لم يكن من الواضح في هذا الوقت ما إذا كانت القطط المنزلية يمكنها نقل الفيروس الذي أصاب عشرات الملايين وشل اقتصاد العالم.

وتابع في حديثه للقناة الإخبارية الرابعة: "يجب ألا ننسى ضآلة فهمنا لهذا المرض. كانت هناك لحظات لا نعرف فيها هل بإمكان الحيوانات المنزلية نقل المرض أم لا".

واستطرد الوزير: "في الواقع، كانت هناك فكرة في لحظة ما بأنه قد يتعين علينا مطالبة الناس بإبادة جميع القطط في بريطانيا. هل يمكنك تخيل ما كان سيحدث إذا فعلنا ذلك؟".

وفي يوليو 2020، في ذروة أزمة "كوفيد 19"، أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا لأصحاب القطط الأليفة من تقبيلها، بعد أن أصبحت أنثى قط سيامي أول حيوان معروف في البلاد يصاب بالمرض.

وفي ذلك الوقت، نصحت مارغريت هوزي أستاذة علم الفيروسات المقارن في جامعة غلاسكو التي قادت برنامج الفحص، مالكي القطط بـ"مراعاة النظافة الدقيقة للغاية" عند التعامل مع حيواناتهم الأليفة.

وبعد أشهر من هذا الوقت، اكتسب العلماء مزيدا من المعرفة عن الفيروس، الذي بدأ يصيب عددا أكبر من الحيوانات.

وكان من بين النظريات التي درسها الباحثون لكشف أصل كورونا، احتمال أن يكون الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق للحيوانات الحية بمدينة ووهان وسط الصين.