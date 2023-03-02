العالم اليوم - "يوتيوب" في عين العاصفة.. اتهام بجمع بيانات ملايين الأطفال

انتم الان تتابعون خبر "يوتيوب" في عين العاصفة.. اتهام بجمع بيانات ملايين الأطفال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 05:24 صباحاً - قالت الهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا الأربعاء إنها ستنظر في شكوى رسمية تتهم منصة يوتيوب الملوكة لشركة ألفابت بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها.

وقال ماكان إن منصة بث المقاطع المصورة خالفت القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرا من خلال جمع بيانات "المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات" لنحو خمسة ملايين طفل.

وتسعى البلدان جاهدة للموازنة بين الحقوق والتشريعات التي تحمي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار دون انتهاك حرية التعبير.

وأفاد ماكان في بيان "إنها تجربة اجتماعية ضخمة وغير مرخصة يتعرض لها أطفالنا وعواقبها مجهولة"، مضيفا أن "يوتيوب يتعين عليه تغيير تصميم منصته وحذف البيانات التي كان يجمعها".

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