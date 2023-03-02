واشنطن تنتقد دعوة وزير إسرائيلى لمحو بلدة فلسطينية: مثيرة للاشمئزاز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان المتحدث باسم زارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حيث وصف هذه الدعوات التى أطلقها وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش بأنها بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

ودعا برايس، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين هناك إلى التنصل علنًا من تصريحات وزير المالية.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بموقف "الخارجية الأمريكية"، وقال إن دعوة سموتريتش إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود، هى دعوة إرهابية عنصرية يعلنها وزير "إرهابى" - حسب وصفه - فى حكومة الاحتلال، مؤكدا أن "هذا يتطلب من المنظمات الدولية الحقوقية محاكمة هذا الإرهابى بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطينى".

وكان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد صرح اليوم، إنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" فى إشارة إلى الهجوم الذى شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضى، الذى أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش "37 سنة"، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

وجاءت تصريحات "سموتريتش"، خلال كلمته فى مؤتمر تعقده صحيفة "ذى ماركر" الاقتصادية، ردًا على سؤال حول تسجيله "إعجاب" على تغريدة نشرها عضو الكنيست المتطرف تسفى فوجيل من حزب "العظمة اليهودية".