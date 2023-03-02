العالم اليوم - لمواجهة نقص الذخيرة..اقتراح أوروبي بدعم مالي جديد لأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر لمواجهة نقص الذخيرة..اقتراح أوروبي بدعم مالي جديد لأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:23 صباحاً - يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفق اقتراح اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.

ويسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ميلي في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصا حادا في مواجهة هجوم روسي متصاعد.

ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى سبعة آلاف قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.

الدعم الغربي