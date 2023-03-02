العالم اليوم - لمواجهة نقص الذخيرة..اقتراح أوروبي بدعم مالي جديد لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 04:23 صباحاً - يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفق اقتراح اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.
ويسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ميلي في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصا حادا في مواجهة هجوم روسي متصاعد.
ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى سبعة آلاف قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.
الدعم الغربي
- في محاولة لتسريع وصول الذخائر إلى أوكرانيا، اقترح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توفير مليار يورو من التمويل المشترك.
- جاء في وثيقة الاقتراح التي وزعت على دول الاتحاد الأوروبي أن الأموال ستأتي من "صندوق السلام الأوروبي" الذي وفّر حتى الآن 3.6 مليار يورو لتسليح أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
- سيناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح في اجتماع يومي 7 و8 مارس في ستوكهولم.
- ينصّ اقتراح الاتحاد الأوروبي الجديد على الاشتراك في تقديم "طلب ضخم" من الذخائر لصالح أوكرانيا وكذلك لإعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء.
- تورد الوثيقة أن ذلك من شأنه أن يرسل إلى الشركات المصنّعة "إشارة طلب واضحة تمكنها من زيادة طاقتها الإنتاجية بطريقة منظمة وثابتة في جميع أنحاء أوروبا".
- ستتولى "وكالة الدفاع الأوروبية" التابعة للاتحاد تنسيق عملية الشراء المشتركة، على أن يتم إبرام العقود الأولى في وقت مبكر من الشهر المقبل.
- بموجب الاقتراح قد ينشئ الاتحاد في نهاية المطاف صندوقا خاصا لشراء الأسلحة لأوكرانيا إذا وافقت دول الاتحاد الأوروبي على ضخّ المزيد من الأموال.
- كانت إستونيا قد حضّت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على توفير أربعة مليارات يورو للمساهمة في شراء مليون قذيفة لأوكرانيا.
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