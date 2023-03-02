زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة إندونيسية

جدة - نرمين السيد - وقال مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى "EMSC" إن الزلزال كان على عمق 47 كيلومترا "29.2 ميلا" تحت سطح الأرض. وكان قد ضرب إندونيسيا منذ أيام، زلزال عنيف بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 12 كيلومترًا، وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة "بالو" فى جزيرة سولاوسى.

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