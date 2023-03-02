العالم اليوم - اليونايتد لدور الثمانية بكأس الاتحاد.. وتوتنهام يودع البطولة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 01:19 صباحاً - قلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه وستهام يونايتد ليبلغ دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بينما ودع توتنهام هوتسبير وساوثامبتون البطولة الأربعاء.

وبعد ثلاثة أيام من فوزه بكأس رابطة الأندية تأخر يونايتد بهدف سعيد بن رحمة في الدقيقة 54 باستاد أولد ترافورد.

لكن فريق المدرب إريك تن هاغ انتفض بثلاثية نايف أكرد بالخطأ في مرماه وأليخاندرو جارناتشو وفريد.

وخسر توتنهام 1-صفر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد المنتمي للدرجة الثانية بهدف إليمان نداي قبل 11 دقيقة من النهاية.

وواصل غريمسبي تاون، صاحب المركز 16 في الدرجة الرابعة، مسيرته المذهلة في البطولة بتغلبه 2-صفر على مضيفه ساوثامبتون بفضل ركلتي جزاء من جافان هولوهان ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في 84 عاما.

وانتصر بيرنلي متصدر الدرجة الثانية 1-صفر على فليتوود تاون لينضم إلى مانشستر سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون وفولهام وبلاكبرن روفرز في دور الثمانية.