القاهرة الإخبارية.. خبير بالشأن الروسى: الجيش الأوكرانى محاصر فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وأوضح "ملحم" لـ "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن روسيا وضعت الكثير من المضادات الجوية بهدف اعتراض هذه الطائرات، إذ إنه من المتوقع أن تقوم كييف بإطلاق هذه الطائرات باتجاهها لقصف بعض الأهداف.

وأضاف الخبير فى الشأن الروسى، أن هذه الطائرة بدون طيار لا تشكل خرقًا لموازين القوى فى مسار المعركة الرئيسى، لافتًا إلى أن الجانبين الأوكرانى والأمريكى صرحا بأنهما يريدان استعادة شبه جزيرة القرم، وهذه تصريحات سياسية بالدرجة الأولى، إذ أنهم حتى الآن عالقون فى مدينة باخموت وغير قادرين على مواجهة قوات فاجنر، متسائلا "كيف لهم قصف شبه جزيرة القرم؟".

وأشار آصف ملحم، إلى أن مناطق خيرسون المتبقية وتحديدًا الواقعة على يمين نهر دنيبرو، هى منطقة روسية وفق الدستور، ولابد من استعادتها وكذلك الأمر لباخموت وغربها، وبالتالى الجيش الروسى يحاول استعادة مناطقه من القوات الأوكرانية.

وأكد أن القوات الأوكرانية فى باخموت محاصرة من جميع الاتجاهات: "تقريبا خلال يومين أو ثلاثة ستسقط فى يد القوات الروسية، ومستشارو الرئيسى الأوكرانى صرحوا بأن القوات ستنسحب من هناك، ولكن ما يحدث حتى الآن هو القتال على أطراف المدينة".

ولفت "ملحم" إلى أن روسيا ستمضى فى هذه المعركة، حيث إن تلك الأراضى التى تم ذكرها روسية ولا بد من استعادتها، منوهًا إلى أن هذه الطائرات يتم برمجتها بشكل تلقائى، وتطير لمسافة محددة، فضلا عن أنها تحتوى على برنامج مزود بآلية للتصحيح الذاتى والانطلاق نحو الهدف.