العالم اليوم - زيلينسكي: قواتنا تسيطر على كل قطاعات الجبهة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 مارس 2023 12:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الاتصال المرئي الأربعاء إن القوات الأوكرانية تسيطر على كل قطاعات الجبهة.

وجاءت كلمة زيلينسكي بعد ساعات فقط من إعلان القيادة العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية تتقدم بالقرب من مدينة باخموت الرئيسية في شرق البلاد التي تستهدفها القوات الموالية لموسكو بهجمات مكثفة.

معارك محتدمة

أكّد زيلينسكي مساء الثلاثاء أن "المعارك لا تنفكّ تحتدم" في محيط باخموت.

وأشار زيلينسكي في رسالته المصوّرة المسائية اليومية إلى أن "أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقف. المعارك لا تنفكّ تحتدم".

وكانت القوات البرية الأوكرانية قد أعلنت إرسال تعزيزات إضافية في باخموت في إقليم دونتيتسك لصدّ محاولات القوات الروسية السيطرة على المدينة.

هجمات على الأراضي الروسية

أفاد الكرملين، الأربعاء، بأنه لا يصدق رواية مستشار الرئاسة الأوكراني، ميخايلو بودولياك، الذي قال إن كييف لا تشن هجمات على الأراضي الروسية.

وأعلن مسؤولون روس، يوم الثلاثاء، أن أوكرانيا حاولت شن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مسؤولين روس، فإن طائرة مسيرة عسكرية حاولت أن تهاجم منشأة غاز على مقربة من العاصمة موسكو، الثلاثاء.

وكتبت "الغارديان" أن صور الحطام التي جرى توثيقها في موقع الهجوم، أظهرت علامات على أن المسيرة جرى تصنيعها في أوكرانيا.

وهذه المحاولة الهجومية وصفت بالنادرة، لأنها استهدفت نقطة في الداخل الروسي تبعد عن الحدود مع أوكرانيا بمئات الأميال.

وتنضاف هذه المحاولة إلى سلسلة أخرى من محاولات أوكرانية لتنفيذ هجمات في أربع مناطق روسية على الأقل، عبر الاستعانة بطائرات مسيرة.

في غضون ذلك، أكد حاكم منطقة موسكو، أندري فوروبيوف، أن المسيرة سقطت في بلدة "غوباستوفو" على مقربة من العاصمة، وكان هدفها هو إلحاق الضرر ببنية تحتية مدنية.

وكان الهدف الأوكراني محطة تابعة لشركة الطاقة المملوكة للحكومة "غازبروم"، وهي محطة غاز، تقع على بعد 50 ميلا فقط جنوب شرقي الكرملين.