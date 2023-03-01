زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 5.4 ريختر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 11:23 مساءً - تعرضت إندونيسيا لزلزال جديد قوي، قبل قليل، لتتواصل الزلزال التي تضرب إندونيسيا منذ مطلع شهر فبراير وحتى الآن بشكل قوي.

وحسب ما نشره المركز الأوروتوسطي لرصد الزلازال، فأن زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب إندونيسيا، على عمق 80 كم، شمال جايابورا.

وعلى صعيد آخر، تعرضت اليابان لهزة أرضية جديدة، حيث تتواصل الزلازل والهزات الأرضية القوية في طوكيو خلال الأيام الجارية من مطلع فبراير الماضي.

وحسب ما نشرته شبكة الزلازل التابعة لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليابان على عمق 90 كم، بالقرب من الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن البلاد تعرضت لأكثر من 5 زلزال وهزات أرضية قوية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تتراوح قوتها ما بين 3.5 إلى 5 درجات على مقياس ريختر.