غدا.. وزيرة خارجية فرنسا تجتمع مع نظرائها فى مجموعة العشرين بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيناقش الاقتراحات التى سيتم تقديمها بشكل جماعى لمواجهة تحديات وعواقب العمليات العسكرية التى شنتها روسيا فى أوكرانيا وآثارها خاصة فى مجال الطاقة والأمن الغذائى، بما يتماشى مع الالتزامات التى تم اتخاذها فى قمة مجموعة العشرين فى بالى فى نوفمبر الماضى.

وستدعم كولونا جهود الرئاسة الهندية حتى تستمر مجموعة العشرين فى التحدث بصوت واحد عن العمليات العسكرية فى أوكرانيا، والتنديد بعواقبها والدعوة إلى العودة إلى السلام واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفى مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة، ستدعو كولونا نظرائها فى مجموعة العشرين إلى اتباع نهج أكثر طموحا بشأن تمويل التنمية المستدامة والمناخ، فى ضوء قمة يونيو القادمة والتوصل لاتفاق مالى جديد، والتى ستنظمها فرنسا بالتعاون الوثيق مع الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.

كما ستناشد وزيرة الخارجية الفرنسية، دول مجموعة العشرين، مواصلة السعى بشكل ملموس لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وضمان التنفيذ المناسب للاتفاقية التى تم التوصل إليها فى COP15.

وستلتقى وزيرة الخارجية الفرنسية بنظيرها الهندى، سوبرامنيام جاى شانكار، لمناقشة القضايا الدولية الرئيسية، والعمل المشترك فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وتقييم الركائز المختلفة للشراكة.

كما ستجرى مباحثات مع الوزير الهندى المسؤول عن الثقافة حول مشروع المتحف الوطنى الهندى الجديد.