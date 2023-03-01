العالم اليوم - جدل منشأ كورونا بين الصين والولايات المتحدة يعود للواجهة

انتم الان تتابعون خبر جدل منشأ كورونا بين الصين والولايات المتحدة يعود للواجهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 11:16 مساءً - اعتبرت بكين الأربعاء أن واشنطن تضر بمصداقيتها بعد أن قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) إن وكالته تعتقد أن تفشي كوفيد ناجم "على الأرجح" عن حادث في مختبر بمدينة ووهان في الصين.

وكان مدير "إف بي آي" كريستوفر راي قد صرّح لتلفزيون فوكس نيوز الثلاثاء أن مكتبه يقدّر أن انتشار الفيروس جاء "على الأرجح نتيجة حادث مختبر محتمل في ووهان".

ونفى مسؤولون صينيون هذه التصريحات ووصفوها بأنها حملة تشهير ضد بكين.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري الأربعاء بأن "الولايات المتحدة تثير مرة أخرى نظرية التسرب من مختبر والتي لن تشوه سمعة الصين بل تقلل من مصداقيتها هي".

الرد الصيني