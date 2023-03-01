الكويت: استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى والمائى والدوائى

وقالت وزارة التجارة الكويتية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنه خلال ترأس وزير التجارة اجتماع اللجنة الوطنية العليا لبحث وتعزيز منظومة الأمن الغذائى والدوائى والمائى تم مناقشة واعتماد الخطوط العريضة لاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائى والمائى والدوائى.
وأوضحت أن الإستراتيجية اشتملت على 21 ركيزة أساسية و65 مبادرة بواقع 8 ركائز و28 مبادرة للأمن الغذائى و7 ركائز و16 مبادرة للأمن الدوائى و6 ركائز و13 مبادرة للأمن المائى وذلك للوصول إلى الهدف الاستراتيجى لتعزيز منظومة الأمن الغذائى والدوائى والمائى.
وأشارت إلى أن اللجنة استكملت أيضا مناقشة منهجية الإجراءات الواجب اتباعها لرفع كفاءة تدفق السلع الغذائية المستوردة فى المنافذ البحرية حيث قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن فضلا عن التحديات المتوقعة وسبل حلها فى هذا الجانب.
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