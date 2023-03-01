العالم اليوم - هل نجح بديل ماكدونالدز في روسيا؟.. الزبائن يكشفون بعد عام

انتم الان تتابعون خبر هل نجح بديل ماكدونالدز في روسيا؟.. الزبائن يكشفون بعد عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 10:19 مساءً - وصف عدة زبائن روس "بيغ هيت" الذي صار متوفرا في منافذ البيع في روسيا هذا الأسبوع، بأنه بديل شهي لبيغ ماك، الذي يباع في سلسلة مطاعم ماكدونالدز، وذلك على الرغم من تغير الصلصة المميزة وتعديل المكونات.

وأغلقت شركة ماكدونالدز فروعها في روسيا بعد فترة وجيزة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لتبيعها في نهاية المطاف إلى ألكسندر غوفور حامل رخصتها المحلية الذي أزاح الستار عن العلامة التجارية الجديدة في يونيو.

وفرضت الصفقة قيودا على الألوان والمنتجات التي بوسع السلسلة الجديدة التي حلت محل ماكدونالدز استخدامها.

ويطلق على السلسلة الجديدة اسم "فوكسنا أند توتشكا" أو حلو المذاق وكفى.

ومُنعت السلسلة الجديدة أيضا من استخدام أسماء بيغ ماك وماك فلوري واستخدام الأقواس الذهبية في الشعار، بالإضافة إلى منعها من استخدام صلصة بيغ ماك التي تشتهر بها مطاعم ماكدونالدز.

آراء الزبائن

وقال الطالب ميخايل بروسكونينكوف لرويترز الأربعاء: "جددوه كليا". وتابع: "أضافوا خضروات أكثر، وغيروا الصلصة. مبدئيا، إنه شهي ومختلف، ولكنني ما زلت أفتقد بيغ ماك القديم".

وأثنى مستخدم آخر، وهو إدغار فاردانيان، بسخاء على المطعم، فقال: "يمكنني بنسبة 100 بالمئة أن أقول إنه صار أفضل. أعتقد أن المكونات تغيرت قليلا وأن الصلصة أصبحت ألذ".

وكان أوليغ بارويف الرئيس التنفيذي لسلسلة المطاعم الجديدة قال لدى الإعلان عن المنتج الجديد في ديسمبر إن الصلصة والمكونات ستتغيران.

ولكن استراتيجية شركته هي التركيز على الاستمرارية، مع الترويج لجمل مثل "شطيرة الهامبرغر بالجبن المزدوجة نفسها" وشعار السلسلة الجديد الذي يمثل حرف "إم"، وهو عبارة عن شطيرة برغر مع قطعتين من البطاطس المقلية.

ولم يقتنع أو يتحمس الكثيرون للبرغر الجديد.

فقال فلاديمير، وهو أحد الطلاب، "أصبحت الصلصة، التي كانت علامة الجودة الرئيسية لبيغ ماك، أكثر ميلا إلى الطعم الحلو والحامض بشكل طفيف".

وأضاف "وصار الخبز أسوأ.. أصبح طريا أكثر وليس لذيذا، ولذلك يكون غير متماسك وينقصم ويتفتت كلما أكلت منه".