واشنطن: واثقون من إدانة «وزراء خارجية العشرون» الغزو الروسي لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 مساءً - قال مسؤول كبير برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للصحفيين يوم الأربعاء، إن "واشنطن واثقة من أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند سيدين الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف المسؤول على متن طائرة بلينكين أثناء توجهه إلى نيودلهي: "أعتقد أننا نتوقع أن نرى لغة هناك تعكس استمرار الغالبية إن لم يكن الغالبية العظمى من مجموعة العشرين في الوقوف ضد الحرب الروسية".

تستضيف نيودلهي في اليوم وغداً، اجتماعَ وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تتولى الهندُ رئاستها الاجتماعاتُ تبحث قضايا بارزةً عالميا، وخاصة المساعداتِ الإنسانيةَ والإغاثيةَ في حالات الكوارث.