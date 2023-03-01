اليونان تعلن الحداد 3 أيام وتنكس الأعلام فوق المباني الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مارس 2023 09:29 مساءً - قال عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، أعلن الحداد 3 أيام في البلاد، وتنكيس الإعلام فوق المباني الحكومية في حادث تصادم القطارين.

وأضاف "بركات"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، قطعت زيارتها الرسمية إلى جمهورية مولدوفا، ورئيس الوزراء توجه لمكان الحادث.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الضحايا لأكثر من 38 شخصًا، نظرًا لوجود 20 مصابًا في حالة خطيرة، وما زال البحث عن مفقودين أسفل عربات القطار، وأن وزير الصحة يتابع حالة المصابين من موقع الحادث والمستشفيات، كما يتم علاج المصابين على نفقة الدولة.