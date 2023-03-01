بريطانيا تحدد كميات الخضر والفاكهة لكل عميل بسبب أزمة الغذاء

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن أزمات مركبة تعيشها بريطانيا هذه الأيام، ومائدة الطعام بدأت تخلو من مواد أساسية بسبب النقص الكبير فى المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة.
وقال المواطنون البريطانيون، إنه لابد من فعل شيء ما لحل الأزمة لأن هناك الكثير من مصاعب الحياة، وأصبحت الأسواق خالية من البضائع، والأسعار مرتفعة بشكل جنونى، والآن نضطر لتقديم عناصر محدودة على قائمة الطعام، وسجلت المواد الغذائية تضخمًا مع أزمة المعيشة.
وأضافوا أن الخروج من الاتحاد الأوروبى هو أحد الأسباب الرئيسية فى تلك المعاناة، بالإضافة إلى المرتبات التى لن تزيد، لذلك أصبحت الأمور تزداد تعقيدًا، وأثرت على الجميع، وأصبحنا غير قادرين على الحصول على الخضراوات.
وقالت شركة أبحاث السوق بعد متابعة أسعار 75 ألف منتج، إن الأسعار زادت بنسبة 17.1 فى المئة وهذه أعلى زيادة للأسعار منذ عام 2008، و25 % من الأسر كانت تكافح منذ شهر يناير الماضى.
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