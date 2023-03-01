123 قتيلاً وجريحاً في تصادم قطارين باليونان
ارتفعت حصيلة قتلى تصادم قطارين وسط اليونان في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء إلى 38 شخصاً، بينما لا يزال 85 مصابا في المستشفى بينهم ستة في حالة خطيرة في وحدات العناية المركزة.
ونقلت هيئة الإذاعة اليونانية الوطنية "إي آر تي" عن المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية فاسيليس فارتاكويانيس خلال مؤتمر صحفي قوله: "إن أكثر من 150 من رجال الإطفاء، من بينهم عناصر الوحدات الخاصة، يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ المستمرة لانتشال ناجين من تحت الحطام".
وأضاف: إن الجهود تتركز على العربات الثلاث الأولى لقطار الركاب الذي اصطدم بقطار شحن في منتصف الليل تقريبا في بلدية تيمبي، حيث اجتاحتها النيران بعد حادث الاصطدام.
وذكرت الهيئة نقلا عن شركة السكك الحديد اليونانية "هيلينك ترين" أن إجمالي 346 راكبا كانوا على متن قطار الركاب".
وأعلنت الشرطة اليونانية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أوكونومو عن تعازي الحكومة في هذه المأساة وأعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام .
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