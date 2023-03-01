جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى عبر تويتر :
"كل قاتل وإرهابى وجلاد سيقدم إلى العدالة، سيتم استعادة العدالة التاريخية، بعد عقود من مأساة بابين يار، حيث تعرضت هذه الأرض وهذه الذكرى لتدنيس جديد".
وكتب زيلينسكى :"أطلق الإرهابيون الروس صواريخ فى 1 مارس 2022، ارتكبت هذه الجريمة الروسية ضد التاريخ وضد الإنسانية وضد كييف وأوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى عبر «تويتر»: يجب تقديم كل قاتل للعدالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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