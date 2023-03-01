زيلينسكى عبر «تويتر»: يجب تقديم كل قاتل للعدالة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأوكرانى عبر تويتر :

"كل قاتل وإرهابى وجلاد سيقدم إلى العدالة، سيتم استعادة العدالة التاريخية، بعد عقود من مأساة بابين يار، حيث تعرضت هذه الأرض وهذه الذكرى لتدنيس جديد".

وكتب زيلينسكى :"أطلق الإرهابيون الروس صواريخ فى 1 مارس 2022، ارتكبت هذه الجريمة الروسية ضد التاريخ وضد الإنسانية وضد كييف وأوكرانيا".