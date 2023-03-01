العالم اليوم - منظمة التجارة تتوقع تباطؤا قصير الأجل بنمو تجارة السلع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 08:16 مساءً - قالت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إن نمو تجارة السلع العالمية تباطأ في نهاية عام 2022 ومن المرجح أن يظل ضعيفا في الربع الأول من العام الجاري.

ومع ذلك، قالت المنظمة إن أي تباطؤ قد يكون قصير الأجل بالنظر إلى أن عدد الحاويات في الموانئ الصينية وطلبات التصدير الجديدة بدأتا بالفعل في الانتعاش بعد تخفيف قيود الحد من تفشي كوفيد-19 بشكل حاد في الصين.

وذكرت المنظمة أن مقياس تجارة السلع انخفض إلى 92.2 نقطة في مارس من 96.2 نقطة في نوفمبر، ليبقي دون خط الأساس البالغ 100 نقطة الذي يقسم أحجام التجارة فوق ودون هذا الخط.

وتابعت المنظمة قائلة إن قطاع السيارات على المؤشر كان إيجابيا بسبب تجاوز المبيعات والإنتاج هذا الخط في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مما يفوق مستوى التراجع في الصين.

غير أن مؤشرات شحن الحاويات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام كانت جميعها دون هذا الخط وتواصل التراجع.

ومقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية عبارة عن مجموعة من البيانات وهو مصمم لتوقع نقاط التحول وقياس قوة الدفع في نمو التجارة العالمية بدلا من تقديم توقعات محددة قصيرة الأجل.