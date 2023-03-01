حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا ترتفع إلى 51 ألفاً

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسوريا ترتفع إلى 51 ألفاًأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي، ارتفع إلى 45 ألفاً و89 ضحية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألف قتيل.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا، وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطاباً أمام النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يركز خلاله على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة الى الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول يونيو وتشكل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي استمرت عقدين.

ويشار إلى أن أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضررت بشدة في الكارثة، وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت هيئة الكوارث التركية في بيان لها: إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول.

وأضافت: إنها أقامت أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة.. وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد صرح الليلة الماضية، بأن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال.

وقال غيرييسوس: إن تركيا "تبذل قصارى جهدها" لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.