التضخم فى بريطانيا- أرفف المتاجر فارغة.. والسلطات تفرض قيودا على الشراء

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، يكافح البريطانيين للحصول على المنتجات الأساسية من الطعام وغيرها، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التوقعات إلى ازدياد الأوضاع سوءًا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه قال أحد المواطنين، فى تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" إن "البريكست أحد الأمور الأساسية التى تسببت فى هذه المعاناة"، فيما قالت مواطنة بريطانية أخرى، إن "الأرفف أصبحت خالية من البضائع والأسعار ترتفع بسرعة جنونية".
بينما علقت أخرى قائلة "حصلت على 3 حبات خيار على مدار الأسبوع كله بسبب الأزمة الاقتصادية"، كذلك قال مدير أحد المطاعم ببريطانيا: "أصبحنا مضطرين لتقديم أنواع محدودة من الوجبات فى قائمة الطعام بسبب النقص فى المنتجات".
يشار إلى أن مؤشر أسعار البقالة فى بريطانيا كان قد ارتفغ مرة أخرى ليصل إلى 17.1% فى الأسابيع الماضية حتى 19 فبراير 2023، وهو أعلى مستوى سجله المؤشر على الإطلاق.
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