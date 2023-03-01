القاهرة الإخبارية.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة «جبر» فى أريحا 

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنَّ قوات الاحتلال أدخلت تعزيزات عسكرية مكثفة إلى مخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا، وتبادل قوات الاحتلال إطلاق النار داخل المخيم.





وأوضحت "السلامين" أنَّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" لمحاصرة منزل قالت إنه تابع لمنفذ عملية مفترق بيت عربة قبل يومين، والتي قتل فيها مستوطن إسرائيلى، واعتقلت عددا من الفلسطينيين من المخيم، وأصابت مواطنا مسالما ومنعت الطواقم الطبية من علاجه ومساعدته.

وأفادت السلامين أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم عقبة جبر، واستقبلت مستشفى أريحا 3 مصابين برصاص مطاطي، ودخلت طواقم أخرى بعد انسحاب قوات الاحتلال لإسعاف بعض المصابين.

ولفتت مراسلة القاهرة من "رام الله"، أنَّ الإعلام الإسرائيلي تحدث عن اعتقال منفذ عملية مفترق عربة، فهذا يعني أن قوات الاحتلال حققت هدفها، ما ينبئ بوجود هدوء نسبي الفترة المقبلة.

وذكرت أن التصعيد مازال مستمرًا في بلدة حوّارة، حيث تجول رئيس الوزراء الإسرائيلى وعدد من وزرائه في حوارة لتفقد آثار المصادمات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما قالت السلطة الفلسطينية إن الخسائر تجاوزت 18 مليون شيكل من اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين، وقالت إن وفدًا من الاتحاد الأوروبى سيزور البلدة يوم الجمعة المقبل.