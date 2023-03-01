العالم اليوم - "خبر سار" لمرضى السكري في الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر "خبر سار" لمرضى السكري في الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 05:16 مساءً - أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة "إيلي ليلي"، الأربعاء، أنها ستخفض سعر أنواع الأنسولين الأكثر شيوعًا التي تنتجها بنسبة 70 بالمئة بعد سنوات من اعتماد أسعار مرتفعة أثرت سلبًا على ملايين الأميركيين المصابين بالسكري.

يأتي هذا الإعلان بعد تسجيل ارتفاع في أسعار الأنسولين في السنوات الماضية في حين سُجلت كذلك زيادة كبيرة في الطلب.

وقالت شركة الأدوية ومقرها إنديانابوليس في بيان: "تتخذ شركة ليلي هذه الإجراءات لتسهيل الحصول على الأنسولين الذي تنتجه ومساعدة الأميركيين الذين قد يجدون صعوبة في التعامل مع نظام رعاية صحية معقد".

وقالت الشركة إنها ستخفض سعر الأنسولين الذي لا يحمل علامة تجارية إلى 25 دولارًا للقارورة بدءًا من الأول من مايو.

كما ستخفض سعر هومالوغ، وهو الأنسولين الأكثر شيوعًا الذي يوصف للمرضى وهومولين بنسبة 70 بالمئة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام.

وقال ديفيد ريكس، الرئيس التنفيذي لشركة ليلي "في حين أن نظام الرعاية الصحية الحالي يوفر الوصول إلى الأنسولين لمعظم مرضى السكري، فإنه ما زال لا يوفر الأنسولين بأسعار معقولة للجميع وهذا يحتاج إلى أن يتغير".

يعد مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.