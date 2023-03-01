ألمانيا: جيشنا غير قادر على حماية بلادنا
صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأربعاء، بأن الجيش الوطني غير قادر على الدفاع عن البلاد إذا تم فرض حالة الحرب.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيستوريوس في كلمة له خلال مؤتمر لكتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني في البوندستاغ قوله: "إن السبب في ذلك هو ضعف القاعدة المادية والنقص الكبير في عدد الأفراد لدى القوات المسلحة الألمانية".
وأضاف: "لا يوجد لدينا جيش يتمتع بقدرات دفاعية.. لا توجد لدينا قوات مسلحة يمكنها حمايتنا من حرب هجومية قاسية".
وتابع قائلاً: "يجب على ألمانيا زيادة الإنفاق لتحديث الجيش، لأنه توجد عليها التزامات محددة تجاه الدول الأعضاء الأخرى في الناتو.. ويجب علينا سد الفجوات التي ظهرت خلال الـ30 عاما الأخيرة".
ونوه الوزير بنقص الكوادر والأفراد وقلة المعدات والأسلحة، وخاصة بعد تقديم المساعدات لأوكرانيا.. مشدداً على ضرورة تعويض ذلك.
واختتم بالقول: "بغض النظر عن مدى الغرابة التي قد تبدو للبعض، إلا أن الأسلحة الألمانية تنقذ الآن الأرواح في أوكرانيا".
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