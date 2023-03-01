موسكو: لا تراجع عن تعليق معاهدة «ستارت» قبل تغيير واشنطن نهجها

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه لا تراجع عن تعليق معاهدة "ستارت" قبل تغيير واشنطن نهجها.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد وقّع قانون تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمعروفة باسم"ستارت-3".
وبموجب القانون سيتعين على الرئيس، فى حال رغبت روسيا استئناف مشاركتها فى المعاهدة مرة أخرى، أن يتخذ القرار بنفسه.
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