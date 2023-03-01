قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحامها أريحا

جدة - نرمين السيد - وقال الهلال الأحمر فى تصريح صحفى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر فى أريحا، وحاصرت منزلا يعود لأحد المواطنين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن اشتباكا مسلحا يجرى بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال فى المنطقة.

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