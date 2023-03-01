كييف: رصد 17 سفينة روسية فى البحر الأسود محملة بصواريخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب البحرية الأوكرانية، فأن السفن الروسية فى البحر الأسود تتضمن 5 ناقلات محملة بصواريخ كروز من نوع كاليبر. وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، إحباط هجوم أوكرانى كبير بمسيرات على القرم، مشيرة إلى أنه لا توجد أضرار أو خسائر نتيجة الهجوم الأوكرانى.

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