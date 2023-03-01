جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد التقى اليوم الأربعاء، الرئيس الصينى، شى جين بينج، فى بكين، كذلك أشاد بـ "التقدم الهادئ والمدروس" الذى حققته الصين فى اجتماع مع رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانج.
وتأتى زيارة الرئيس البيلاروسى إلى بكين بعد أيام قليلة من تقديم الصين مقترحاتها الخاصة بوقف القتال فى أوكرانيا.
وأثارت الخطة ردا متشككا على الصعيد الدولى لأنها لم تكشف عن أى مبادرات جديدة لإنهاء الصراع. كما أنها لم تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية، وهو شرط أساسى تطالب به كييف لأى محادثات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس البيلاروسى: نؤيد مقترحات بكين حول أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.