الرئيس البيلاروسى: نؤيد مقترحات بكين حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان لوكاشينكو، قد التقى اليوم الأربعاء، الرئيس الصينى، شى جين بينج، فى بكين، كذلك أشاد بـ "التقدم الهادئ والمدروس" الذى حققته الصين فى اجتماع مع رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانج.

وتأتى زيارة الرئيس البيلاروسى إلى بكين بعد أيام قليلة من تقديم الصين مقترحاتها الخاصة بوقف القتال فى أوكرانيا.

وأثارت الخطة ردا متشككا على الصعيد الدولى لأنها لم تكشف عن أى مبادرات جديدة لإنهاء الصراع. كما أنها لم تطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية، وهو شرط أساسى تطالب به كييف لأى محادثات.