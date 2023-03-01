جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا اصطدام قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان. وأدى الحادث إلى تهشم الثلاث عربات الأولى من قطار الركاب، واشتعال النيران بها، وهو ما دفع عدد كبير من الركاب إلى القفز من القطار، هربا من أن تمسك شظايا النار بهم، فيما تواصل قوات الإنقاذ جهودها فى إنقاذ بعض الضحايا أو البحث عن مفقودين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا تصادم القطارين بـ اليونان إلى 40 قتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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