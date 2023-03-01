مراسل القاهرة الإخبارية: الشعب الأمريكى غير واثق فى اقتصاد بلاده

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن ثقة المستهلكين الأمريكيين فى الاقتصاد الأمريكى فى شهر فبراير الماضى، تراجعت ليكون بذلك الشهر الثانى على التوالى فى تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين مقارنة بـ6 أشهر مضت.





وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدراسة التى أجرتها مؤسسة "كونفرانس بورد" وهى مؤسسة متخصصة فى الأبحاث والإحصاءات الاقتصادية، قالت إن سبب هذا التراجع يعود إلى قلق الأمريكيين بسبب استمرار زيادة أسعار الفائدة ومخاوف الركود خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "على مدار عام كامل مضى هو عام 2022 وحتى فى بداية عام 2023 بنك الاحتياطى الفيدرالى استمر فى زيادة أسعار الفائدة، والتى وصلت فى بعض الأحيان فى فوائد إلى 7% وفى قروض السيارات وصلت إلى أكثر من ذلك، وارتفعت الفوائد على البطاقات الائتمانية التى يتعامل بها الأمريكيون فى مشتراياتهم".

واستطرد: "رغم البيانات الجيدة حيال بعض النقاط فى الاقتصاد الأمريكى مثل البطالة المنخفضة وزيادة أعداد الوظائف وتخفيض التضخم التى دائما ما يتحدث عنها الرئيس الأمريكى بايدن، إلا أن هناك دائما حالة خوف وقلق، ربما القلق الذى يساور الأمريكيين الآن ليس مرجعه البيانات الاقتصادية الحالية، ولكنه قلق مما قد يحدث خلال الـ6 أشهر المقبلة".