العالم اليوم - بيع مانشستر يونايتد "قد يتأخر".. وهذه مطالب المُلاك

انتم الان تتابعون خبر بيع مانشستر يونايتد "قد يتأخر".. وهذه مطالب المُلاك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 03:22 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن خطة بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد تتأخر حتى مايو المقبل، حيث تنتظر عائلة غليزر المالكة عرضا أفضل.

وذكرت صحيفة "غارديان" أن عائلة غليزر تريد عرضا لا يقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني، بعد عرضين أحدهما قطري والآخر من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وهذا يعني أن بيع النادي الذي فاز بأول لقب له منذ 6 سنوات، الأحد، بتتويجه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، قد لا يتم قبل مايو المقبل على أقرب تقدير.

وأشارت "غارديان" إلى أن "ثمة تردد بين الأشقاء الستة في عائلة غليزر لأن لكل منهم وجهة نظره الخاصة بشأن أي عملية استحواذ، لكن البيع ظل قيد النظر الجاد من قبل الأسرة ككل".

وكان العرض القطري هو الأول مع حلول "الموعد النهائي المرن" في 17 فبراير، وتضمن الاستحواذ الكامل "الخالي تماما من الديون" على مانشستر يونايتد.

في المقابل، يعتبر راتكليف من المشجعين القدامى لمانشستر يونايتد، وهو أحد أغنى أثرياء بريطانيا حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية "إينيوس".

وقال راس مولد مدير الاستثمار في بورصة "إي جي بيل" ومقرها مانشستر، لـ"فرانس برس"، الأربعاء: "يبدو أن مقدمي العروض لم يصلوا إلى التقييم البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي وضعه المُلاك".