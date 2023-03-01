العالم اليوم - استثمارات بنوك الإمارات تحقق أعلى مستوى بتاريخها نهاية 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 03:22 مساءً - ناهزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 528 مليار درهم (143.7 مليار دولار) في نهاية العام الماضي 2022، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 11.5 بالمئة لتصل إلى 527.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 54.5 مليار درهم (14.8 مليار دولار)، مقابل نحو 473.2 مليار درهم (119 مليار دولار) في ديسمبر 2021.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 3.25 بالمئة أو ما يعادل 16.6 مليار درهم (4.52 مليار دولار)، مقابل 511.1 مليار درهم (نحو 139 مليار دولار) في نوفمبر 2022.

ووفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49 بالمئة، مع بلوغها 258.5 مليار درهم (70.3 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.03 بالمئة، مقارنة بنحو 250.9 مليار درهم (68.3 مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2022.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 39.6 بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 208.9 مليار درهم (56.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 77.3 بالمئة، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 4 بالمئة.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.6 بالمئة.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.3 مليار درهم (13.15 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 13.4 بالمئة مقابل 42.6 مليار درهم (11.6 مليار دولار) في ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري 2.3 بالمئة.