مراسل القاهرة الإخبارية: حادث اليونان مأساوى وأعداد الضحايا مرشحة للزيادة

وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيسة الجمهورية قطعت زيارتها الرسمية فى مولدافيا وستعود إلى اليونان، وستتوجه رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء إلى مكان الحادث.
وتابع: "وصل عدد القتلى حتى الآن 38 وفقا لوزارة الصحة اليونانية، ولكن العدد مرشح للزيادة لأن هناك 53 شخصا ما زالوا فى المستشفى يتلقون العلاج، وهناك نحو 20 شخصا فى غرف العناية المركزة، كما أنه جار البحث عن ناجين بموقع الحادث".
واستطرد: "هذه الحصيلة ليست نهائية، وهناك فى مكان الحادث ما زالت بعض الأشياء الثقيلة من عربات القطار تعرقل العمل وعمليات الإنقاذ، وربما تكون هناك جثث أو أشخاص أحياء محاصرون تحت هذه العربات، ولم يتم رفعها كلها، وربما يكون هناك بعض المفقودين أسفل العربات".
وأكد أن المستشفيات على قدم وساق، ووزير الصحة منذ أن سمع بالحادث وهو متواجد هناك ويجرى علاج جميع المرضى والمصابين على نفقة الدولة.
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