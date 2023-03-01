روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى بـ القرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم أوكرانى كبير بمسيرات على القرم، مشيرة إلى أنه لا توجد أضرار أو خسائر نتيجة الهجوم الأوكرانى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع للقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر بيان للهيئة صدر اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه "فى الساعات الـ24 الماضية، شنت القوات الأوكرانية 11 غارة على تجمعات روسية، فيما أصابت القذائف الصاروخية والمدفعية 9 مجموعات لأفراد روس وأسلحتهم وعتادهم العسكرى، بالإضافة إلى موقعين لأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة صواريخ ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

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