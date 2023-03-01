اليونان تعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا حادث القطارين

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 85 عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن الحادث أدى إلى تهشم الثلاث عربات الأولى من قطار الركاب، واشتعال النيران بها، وهو ما دفع عدد كبير من الركاب إلى القفز من القطار، هربا من أن تمسك شظايا النار بهم، فيما تواصل قوات الإنقاذ جهودها فى إنقاذ بعض الضحايا أو البحث عن مفقودين.