العالم اليوم - فيديو يحبس الأنفاس.. بركان روسي ينفث رماده وسط الثلوج

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:16 مساءً - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسجيل انبعاثات رماد بارتفاع 2.5 كم لليوم الثالث على التوالي، في بركان كوريل إبيكو بمنطقة سخالين الروسية.

ووفقا لتوقعات الخبراء، فإن هناك احتمال قوي بحدوث ثوران للبركان، لكن حتى الآن لا يوجد خطر على حياة المواطنين.

وأظهرت لقطات فيديو انبعاث الدخان بشكل مرتفع، من فوهة البركان، وسط الجبال الثلجية، في منظر مبهر ومخيف بنفس الوقت.

ووفقا لمراسلين، لم يلاحظ أي تساقط للرماد في سيفيرو كوريلسك، ولم تكن هناك رائحة كبريتيد الهيدروجين، ولم تكن هناك مكالمات أو شكاوى من الناس.

ويقع بركان إبيكو، الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا، في جزيرة باراموشير، على بعد 7 كيلومترات شمال غرب سيفيرو-كوريلسك، في الجزء الشمالي من سلسلة تلال فيرنادسكي.