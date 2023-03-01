العالم اليوم - جائزة أفضل لاعب.. لمن صوت صلاح وميسي؟

انتم الان تتابعون خبر جائزة أفضل لاعب.. لمن صوت صلاح وميسي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:16 مساءً - تثير جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي جرى تقديمها، مؤخرا، فضولا عارما، نظرا لاعتمادها على التصويت، فيتساءل كثيرون حول أصوات نجوم اللاعبين الكبار.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن الاعبين الذين صوت لصالحهم كل من لاعب باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وحصد الأسطورة ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب، بعدما تفوق اللاعب المتوج بالمونديال على مبابي زميله في باريس سان جرمان وعلى كريم بنزيمة، علما بأن الأخير لم يشارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة.

وصوت ميسي، لنيمار، في الدرجة الأولى، ثم جعل مبابي ثانيا، وبنزيمة في مركز ثالث.

أما محمد صلاح، فمنح صوته لزميله السابق في "الريدز"، ساديو ماني، ثم دي برويني، وبعد ذلك، أشرف حكيمي.

من جانبه، تجاهل البرتغالي بيبي، النجم المتوج بالمونديال، فصوت لمبابي في درجة أولى، ثم مودريتش، وكريم بنزيمة.

وتمنح جوائز "ذا بيست" عبر أصوات مدربي وقادة المنتخبات الوطنية وصحفي من كل بلد، إضافة إلى تصويت الجماهير.

ويصبح تصويت اللاعبين محل نبش على المنصات التواصل الاجتماعي، حين يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصويت النجوم والمدربين.