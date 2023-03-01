الهند: الحرب الأوكرانية نقطة مهمة فى مناقشات G20

وأضاف للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه من المهم بنفس القدر التركيز على تأثير الصراع فى أوكرانيا على العالم والتحديات التى يمثلها للدول النامية.
من ناحية أخرى، قال مسؤول بالحكومة اليابانية، إن يوشيماسا هاياشي، وزير الخارجية اليابانى، سيتغيب عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، المُقرر عقده فى نيودلهى بالهند هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان: إن كينجى يامادا، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سيمثل اليابان فى الاجتماعات المقرر عقدها اليوم وغدًا.
وقالت الوزارة إن هاياشى سيحضر اجتماعًا لممثلى مجموعة الحوار الأمنى الرباعى، التى تضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان فى الهند، الجمعة.
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