إطلاق صفارات الإنذار فى كييف وضواحيها

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الأوكرانية فى بيان: أطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية فى كييف. يشار إلى أن الجيش الروسى بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضى، بعد الهجوم الإرهابى على جسر القرم.

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