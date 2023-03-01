العالم اليوم - النفط يواصل الارتفاع بعد انتعاش التصنيع في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 01:19 مساءً - واصل النفط مكاسبه للجلسة الثانية، الأربعاء، بعدما عززت قفزة قوية للتصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، توقعات الطلب العالمي على الوقود.

وأظهر مؤشر رسمي، الأربعاء، أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير، مما عزز الآمال بأنه من الممكن أن يعوض التعافي في البلاد التباطؤ العالمي ويرفع الطلب على النفط.

وارتفع سعر خام برنت 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.54 دولار.

وبينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في الصين إلى 52.6 الشهر الماضي من 50.1 في يناير، أظهر مسح في القطاع الخاص أيضا تحسنا في التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر.

وقوبلت مؤشرات تحسن الطلب من الصين بعلامات على زيادة العرض، إذ أشار تقرير صناعي إلى ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم.

وارتفعت مخزونات النفط الأميركية 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 1530 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء. وفي إشارة أخرى على زيادة المعروض، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الخام بمقدار 150 ألف برميل يوميا في فبراير، وفقا لمسح أجرته رويترز.