الاتحاد الأوروبى: انتخابات نيجيريا مثلت فرصة رئيسية لتوطيد الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - ذكر الاتحاد الأوروبى، أن الانتخابات العامة التى أجرتها نيجيريا يوم السبت الماضى، مثلت فرصة رئيسية لتوطيد الديمقراطية، مؤكدًا أنه على الرغم من السياق الصعب والإخفاقات التشغيلية، أظهر الشعب النيجيرى التزامه بالديمقراطية.





وذكر بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أن الاتحاد الأوروبى نشر بعد دعوته رسميًا من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) فى نيجيريا، بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات فى جميع أنحاء البلاد، بقيادة عضو البرلمان الأوروبى بارى أندروز، ونشرت البعثة بيانها الأولى مؤكدة بأنها ستبقى فى نيجيريا حتى نهاية الفترة الانتخابية. وأضاف البيان أن البعثة الأوروبية ستنشر بعد ذلك تقريرًا نهائيًا، وصياغة توصيات بهدف المساهمة فى التعميق المستمر للديمقراطية فى نيجيريا.

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