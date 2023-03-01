«الأوكرانى للحوار» يكشف حقيقة تخطيط كييف لاستخدام أسلحة نووية

وأضاف خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتهامات الروسية لأوكرانيا بأنها تسعى لاستخدام أسلحة محرمة دوليا فى معاركها ليست جديدة، وفى أكتوبر العام الماضى 2022 كانت هناك اتهامات روسية بأن أوكرانيا تصنع قنبلة "قذرة"، ولم يكن هناك أى دليل سوى الاتهامات.
وتابع أن الجانب الأوكرانى لا زال يؤكد على التزامه بكامل المواثيق والقوانين الدولية التى تحرم استخدام مثل هذه الأسلحة، فأوكرانيا لا تصنعها ولم تحصل عليها، وبالعقل والمنطق يستحيل أن تتهور أوكرانيا فى حال الدفاع عن نفسها باستخدام شيء محرم لأنها تعرف أن الخصم هو دولة نووية وليس دولة عادية.
واستطرد: "أى دولة لها الحق أن تحصل على أسلحة للدفاع عن نفسها بالوسائل القانونية، وأى دولة تدعى أن الطرف الآخر يستخدم أو لديها إثباتات أنه يتمكن من الحصول على أسلحة محرمة دوليا فعليه أن يرفع القضايا للهيئات الدولية المعتبرة التى ستفصل بالتأكيد فيها، وفى حالة عدم وجود دلائل ستبقى الاتهامات قائمة وستتزايد".
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