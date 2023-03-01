العالم اليوم - رغم هول الكارثة.. أردوغان يؤكد موعد انتخابات تركيا

انتم الان تتابعون خبر رغم هول الكارثة.. أردوغان يؤكد موعد انتخابات تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:22 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط لها، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدا: "سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو".

وأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وفي وقت سابق، تعهد أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

آثار الزلزال في تركيا