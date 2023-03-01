العالم اليوم - أفضل من طبيب نفسي.. "طريقة سحرية" لشاكيرا ردا على بيكيه

انتم الان تتابعون خبر أفضل من طبيب نفسي.. "طريقة سحرية" لشاكيرا ردا على بيكيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 12:22 مساءً - اعتبرت النجمة الكولومبية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".

وقالت شاكيرا في مقابلة مدتها نصف ساعة على التلفزيون المكسيكي أن تسجيل الأغنية كان بمثابة "متنفس" لها.

وأضافت: "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى، لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ".

وتابعت شاكيرا قائلةً: "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية".

وروت أن نجلها ميلان البالغ 10 سنوات هو من اقترح عليها التعاون مع المنتج الأرجنتيني بيزاراب لتسجيل أغنية.

وأعلن بيكيه (36 عاماً) وشاكيرا في يونيو الماضي انفصالهما بعدما عاشا معاً نحو 11 عاماً رُزقاُ خلالها ولدين، ميلان وساشا.

وهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا (23 عاما) في الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية، ومن كلماتها: "ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً، استبدلتَ سيارة "فيراري" بـ"توينغو" وساعة "روليكس" بـ"كاسيو"، لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إلي".