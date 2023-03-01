القوات الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع روسية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للهيئة صدر اليوم الأربعاء، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه "فى الساعات الـ24 الماضية، شنت القوات الأوكرانية 11 غارة على تجمعات روسية، فيما أصابت القذائف الصاروخية والمدفعية 9 مجموعات لأفراد روس وأسلحتهم وعتادهم العسكرى، بالإضافة إلى موقعين لأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة صواريخ ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وشدد البيان على أن التهديد بشن مزيد من الضربات الصاروخية الروسية عبر أوكرانيا لا يزال مرتفعا.