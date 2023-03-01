العالم اليوم - مناورة بالسماء لـ"إسعاد المسافرين".. إشادات كبيرة وصور مذهلة

انتم الان تتابعون خبر مناورة بالسماء لـ"إسعاد المسافرين".. إشادات كبيرة وصور مذهلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 مارس 2023 11:16 صباحاً - أراد طيار أن يجعل رحلة ركابه أكثر متعة، فاستدار بطائرته 360 درجة قبل أن يكمل رحلته مما سمح لهم برؤية مشهد فريد للشفق القطبي.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيزي جيت" متجهة من أيسلندا إلى بريطانيا، الإثنين، بينما تعمد قائدها أن يدور حول نفسه فوق بحر الشمال للسماح للركاب على جانبي الطائرة بالاستمتاع بالمشهد النادر.

وحظيت الشركة والطيار بإشادات كبيرة من جانب الركاب، الذين التقط معظمهم صورا لأضواء الشفق المميزة.

وكتب أحد الركاب على "تويتر": "شكرا جزيلا لطيار إيزي جيت من ريكيافيك إلى مانشستر، الذي استدار 360 درجة في منتصف الرحلة للتأكد من أن جميع الركاب يمكنهم رؤية الشفق القطبي المذهل".

وقال متحدث باسم "إيزي جيت" لشبكة "سكاي نيوز": "يسعدنا أن قائد رحلتنا من ريكيافيك إلى مانشستر كان قادرا على إجراء مناورة محكومة، للسماح للركاب بمشاهدة عرض مذهل لأحد أعظم مناظر الطبيعة: الشفق القطبي".

وتابع المتحدث: "سيبذل طاقمنا دائما ما بوسعهم من أجل عملائنا، ويسعدنا أن نكون قادرين على مشاركة هذا المنظر الخاص للشفق القطبي معهم".

وفي المملكة المتحدة، عادة ما تكون اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا فقط محظوظة بما يكفي لرؤية الشفق القطبي، لكنه كان مرئيا من أجزاء من جنوب إنجلترا خلال الأيام الأخيرة.

كيف تحدث ظاهرة الشفق القطبي؟

• الشفق القطبي ناتج عن اصطدام جزيئات مشحونة قادمة من الشمس بذرات وجزيئات في الغلاف الجوي.

• تظهر الأمواج المضيئة بسبب خطوط القوة في المجال المغناطيسي للأرض.

• تتكون الألوان المختلفة من غازات مختلفة، فالأخضر مصدره الأكسجين، بينما الأرجواني أو الأزرق أو الوردي تنتج عن النيتروجين.

• يبعد الجزء السفلي من الشفق القطبي عادة حوالي 130 كيلومترا عن سطح الأرض، لكن قد يكون الجزء العلوي على ارتفاع مئات الكيلومترات.