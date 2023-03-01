عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته. وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد، وتدقق فى هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

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